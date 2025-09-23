Le previsioni meteo di oggi 23 settembre ad Avellino

A Avellino oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 12mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3882m. I. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

