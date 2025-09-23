Le parole di lovato Abbiamo sbagliato atteggiamento C’è solo da lavorare
"Nel secondo tempo abbiamo sbagliato tanto, il risultato è giusto". Questa frase, pronunciata da Matteo Lovato al termine della partita, riassume bene la débâcle dell’ Empoli a Pescara. "Abbiamo approcciato bene la partita. Poi, non so dare una motivazione precisa, nella seconda parte della ripresa è come se avessimo smesso di portare le nostre idee – ha proseguito il difensore azzurro –. Dispiace, perché stiamo facendo un percorso ma nessuno ti aspetta. Dobbiamo rimetterci in carreggiata, continuare a martellare sui nostri principi, portarli in campo con più coraggio e riuscire a sostenere una partita in tutte le sue imprevedibilità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
