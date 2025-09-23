Le parole di lovato Abbiamo sbagliato atteggiamento C’è solo da lavorare

Sport.quotidiano.net | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Nel secondo tempo abbiamo sbagliato tanto, il risultato è giusto". Questa frase, pronunciata da Matteo Lovato al termine della partita, riassume bene la débâcle dell’ Empoli a Pescara. "Abbiamo approcciato bene la partita. Poi, non so dare una motivazione precisa, nella seconda parte della ripresa è come se avessimo smesso di portare le nostre idee – ha proseguito il difensore azzurro –. Dispiace, perché stiamo facendo un percorso ma nessuno ti aspetta. Dobbiamo rimetterci in carreggiata, continuare a martellare sui nostri principi, portarli in campo con più coraggio e riuscire a sostenere una partita in tutte le sue imprevedibilità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

le parole di lovato abbiamo sbagliato atteggiamento c8217232 solo da lavorare

© Sport.quotidiano.net - Le parole di lovato. "Abbiamo sbagliato atteggiamento. C’è solo da lavorare»

In questa notizia si parla di: parole - lovato

Matteo Lovato si presenta: Qui per riscattarmi: Sassuolo la realtà migliore per riprendermi quello che mi sono tolto; Inzaghi: “Abbiamo regalato i gol al Bologna. La Salernitana si salverà”; Cosa fare in Toscana e Umbria.

parole lovato abbiamo sbagliatoEmpoli, Lovato: "Nella ripresa abbiamo sbagliato tanto, sconfitta meritata" - 0 subito a Pescara, Matteo Lovato ha analizzato senza giri di parole la prestazione dell'Empoli: "Abbiamo. Segnala tuttob.com

Cerca Video su questo argomento: Parole Lovato Abbiamo Sbagliato