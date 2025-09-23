Le parole choc di Costantino Vitagliano | Posso morire da un momento all’altro
Costantino Vitagliano oggi ha raccontato come sta e la situazione della sua malattia, dalle sue ultime parole è peggiorata: “Ho perso 25 chili e adesso sto cercando di riprenderli”, ha esordito Costantino, ospite del programma Storie di Donne al Bivio. “Ho iniziato una terapia basata sulle cellule staminali e sembra funzionare, mi dovrò curare per tutta la vita. Tutto è partito da questa infiammazione che fa allargare l’aorta addominale, se esplode posso morire in pochi secondi”. Vitagliano però non si è abbattuto, e oggi sembra in grado di apprezzare comunque quello che ha. “Adesso sto bene”, aggiunge, “ho appena fatto la puntura in camerino, ma convivo con il pensiero di non dover mai dimenticare i farmaci”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
