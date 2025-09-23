Le pagelle azzurre dei mondiali di atletica

Per l’appuntamento del martedì di Sprint Zone ospite Alessio Conti Si è conclusa un’edizione dei mondiali di atletica con il record di medaglie italiane in tutte le 20 edizioni disputate, grazie alla conferma degli atleti più attesi, oltre che alcune sorprese positive ma anche negative. Con l’ospite odierno, tecnico di atletica ma anche commentatore proprio dei mondiali per Eurosport, daremo le nostre pagelle azzurre a cominciare ovviamente da quella più scontata per l’ennesima conferma dell’infinito talento di Mattia Furlani, campione del mondo all’aperto dopo lo stesso titolo al coperto. Conduce: Ferdinando Savarese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Le pagelle azzurre dei mondiali di atletica

