All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Non vi servirà conoscere il codice morse per capire che le Nike Air Force 1 Morse Code avranno la capacità di migliorare qualsiasi look. Basta guardarle, chiaramente. Il marchio sportivo statunitense continua infatti con una collezione ispirata a questa forma di comunicazione, scegliendo questa volta uno dei suoi modelli più famosi. Non lo fa però attraverso punti e linee — o almeno non su tutta la scarpa. Questa volta Nike ci propone un’edizione classica e decisamente rétro, che ricorda più una scarpa elegante che le solite sneaker bianche che tutti hanno nella propria collezione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Le Nike Air Force 1 Morse Code trasmetteranno a tutti la tua idea di stile

