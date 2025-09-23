Negli ultimi giorni a Firenze sono stati segnalati numerosi casi di multe contraffatte recapitate ai cittadini. Secondo quanto riferito dal Codacons, si tratta di “alcune decine di segnalazioni”. I documenti appaiono simili ai verbali ufficiali, riportando dati come numero del verbale, articolo violato, targa, nominativo del verbalizzante e persino un QR Code per il pagamento. In realtà, non hanno alcuna validità. Il Comune di Firenze sottolinea che “tali documenti sono completamente privi di validità giuridica e non sono stati emessi dalla polizia municipale, trattandosi di un’attività fraudolenta finalizzata all’estorsione di denaro in maniera illecita”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le multe false invadono Firenze: dopo decine di segnalazioni, il Comune spiega come riconoscere la truffa