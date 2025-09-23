Le monache ’rompono’ la clausura Reportage di Migliorini Le sue foto ora in una mostra
Non è una mostra di fotografie ma il cammino della vita di ogni giorno nella clausura delle monache benedettine vallombrosane del secolare monastero di San Girolamo a San Gimignano. Un racconto di immagini in questo vivente ’museo’ spirituale di fede fatto rigorosamente in bianco e nero, il primo nella storia del monastero. Si tratta di un lavoro d’arte visiva portata fra le pareti dei chiostri del Duomo di piazza Pecori con le opere firmate dall’occhio silenzioso del fotografo Andrea Migliorini, sangimignanese doc. Per raccontare appunto la vita quotidiana della comunità benedettina vallombrosana nel monumentale monastero di San Girolamo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: monache - rompono
Anagni, le monache di clausura: “Caro bollette, la provvidenza non basta. Ecco la nostra raccolta fondi” - Anagni (Frosinone), 22 settembre 2023 – La voce al cellulare è squillante, suor Vittoria è una delle 22 monache di Anagni che può uscire dal convento, infatti in sottofondo si sentono i rumori del ... Come scrive quotidiano.net
Monache di clausura colpite dal Covid - Così una monaca di un'abbazia benedettina alle porte di Milano racconta all'ANSA la vita all'interno della ... Come scrive ansa.it