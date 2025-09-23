Le monache ’rompono’ la clausura Reportage di Migliorini Le sue foto ora in una mostra

Non è una mostra di fotografie ma il cammino della vita di ogni giorno nella clausura delle monache benedettine vallombrosane del secolare monastero di San Girolamo a San Gimignano. Un racconto di immagini in questo vivente ’museo’ spirituale di fede fatto rigorosamente in bianco e nero, il primo nella storia del monastero. Si tratta di un lavoro d’arte visiva portata fra le pareti dei chiostri del Duomo di piazza Pecori con le opere firmate dall’occhio silenzioso del fotografo Andrea Migliorini, sangimignanese doc. Per raccontare appunto la vita quotidiana della comunità benedettina vallombrosana nel monumentale monastero di San Girolamo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

