Le Masserie Piano presentano | Zucche in Fattoria
Fino al 2 novembre, ogni fine settimana, la natura si veste d’autunno con la quarta edizione di “Zucche in Fattoria”, l’evento stagionale ospitato dalle Masserie Piano di Villa San Nicola. Un appuntamento ormai atteso da famiglie e bambini, che trasforma la campagna in un vero e proprio scenario. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: masserie - piano
Le Masserie Piano accoglie "Space Kids", l'evento dedicato ai più piccoli
Dopo un po di tempo tornano alla vittoria gli ANTICHI LUPI a @lemasseriepiano Alla prossima Bro - facebook.com Vai su Facebook
Halloween, Le Masserie Piano presentano: Zucche in Fattoria.