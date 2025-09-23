Le manifestazioni pro-Gaza possono segnare l’inizio di un nuovo Sessantotto?
Non so immaginare se i milioni, anzi le decine di milioni di persone che scendono in strada in tutti i continenti – e in Italia a decine di migliaia e mezzo milione in occasione dello sciopero pro-Gaza proclamato dai sindacati di base – siano l’annuncio di un nuovo Sessantotto in chiave di resistenza morale alle malvagie sirene della guerra che risuonano nelle cancellerie europee. So invece che sarebbe un errore liquidare questi movimenti di massa come una moda o una fiammata di malcontento destinata a spegnersi. C’è molto di profondo e radicale nella protesta incentrata, come è ovvio, sul genocidio di Israele a Gaza, ma destinata, in Europa, ad allargarsi in una opposizione di principio alle politiche dell’Ue declinate in versione bellicista e antipopolare. 🔗 Leggi su Tpi.it
