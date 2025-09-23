Le mani delle grandi aziende Usa su TikTok Trump | Murdoch Larry Ellison e Michael Dell tra gli acquirenti

Il ramo americano di TikTok passerà in mano ai vertici di alcune grandi imprese statunitensi. Donald Trump ha dichiarato alla Fox News che il consorzio che dovrebbe acquistare il popolare social negli Stati Uniti comprenderà il magnate dei media conservatori Rupert Murdoch e suo figlio Lachlan, il presidente esecutivo dell’impresa tecnologica Oracle Larry Ellison e Michael Dell, numerouno dell’azienda informatica Dell. Il presidente Usa aveva annunciato a metà settembre di aver raggiunto un accordo preliminare con il leader cinese Xi Jinping. L’obiettivo? Evitare il “ TikTok ban”, il blocco del social negli States previsto da una legge sostenuta da democratici e repubblicani ma non ancora messa in atto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le mani delle grandi aziende Usa su TikTok. Trump: “Murdoch, Larry Ellison e Michael Dell tra gli acquirenti”

