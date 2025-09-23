Le lacrime di gioia della vittima per una sentenza granitica | Ciro Grillo condannato a 8 anni per stupro di gruppo

Finisce con la condanna di tutti e quattro gli imputati il processo di primo grado che ha coinvolto Ciro Grillo, figlio del fondatore del M5S Beppe, e altri tre suoi amici accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di due giovani donne, nel luglio del 2019. Dopo il rinvio deciso a inizio settembre per il grave lutto che ha colpito il presidente del collegio Marco Contu, i magistrati hanno inflitto 8 anni di reclusione a Ciro Grillo, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, e 6 anni e 6 mesi a Francesco Corsiglia. Nessuno dei quattro era in aula. Su consiglio della sua legale era assente anche la principale accusatrice, una studentessa italo norvegese all’epoca 19enne: proprio lei aveva denunciato ai Carabinieri di Milano la violenza ai danni suoi e di una sua amica alcuni giorni dopo l’accaduto. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Le lacrime di gioia della vittima per una sentenza “granitica”: Ciro Grillo condannato a 8 anni per stupro di gruppo

