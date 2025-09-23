Le iniziative di Progetto Vita per la giornata mondiale del cuore

La Giornata Mondiale del Cuore, appuntamento mondiale dedicato alla prevenzione delle malattie cardiovascolari e alla promozione della salute del cuore, ricorre il 29 settembre. Ogni edizione affronta una tematica diversa, ma il cuore – simbolo di vita – resta sempre al centro. Ogni anno, le. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Oggi è la Giornata mondiale contro l'Alzheimer vi presentiamo il progetto pilota di pet therapy con gli asini che in autunno sarà inserito tra le iniziative dell'Officina della Memoria. Iniziative rivolte alle persone con demenza e alle loro famiglie e proposte dal Ce

Presentazione delle iniziative per la Giornata Mondiale dell'Alzheimer 2025 - Nel 1994 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l'Alzheimer's disease international (Adi) hanno istituito la Giornata mondiale dell'Alzheimer e da allora il 21 settembre di ogni anno si celebr

Giornata Mondiale dell'Alzheimer: il progetto "Mi ricordo" entra nelle case dei pazienti - Ricordo che porta la terapia direttamente a casa dei pazienti, migliorando l'aderenza e la memoria