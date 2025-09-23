Le idee per il rilancio di Circoscrizione I e della zona di Fabiano

Lanazione.it | 23 set 2025

Un’interrogazione scritta per chiedere, nero su bianco, all’amministrazione, la riqualificazione dei locali sede della vecchia Circoscrizione I che, nel quartiere di Fabiano, ha chiuso i suoi battenti nel 2012. È stata presentata ad agosto, in consiglio comunale, dai consiglieri di maggioranza Giacomo Peserico, capogruppo della lista Spezia civica “Peracchini sindaco“, e Oscar Teja del gruppo “Vince Liguria La Spezia“. "Si tratta di un tto formale e costruttivo – ha spiegato Giacomo Peserico – per cercare di sensibilizzare ancora di più l’attenzione dell’amministrazione su un progetto di rigenerazione urbana". 🔗 Leggi su Lanazione.it

