Le farmacie comunali di Cerveteri cercano un farmacista collaboratore un infermiere e un fisioterapista
Cerveteri, 23 settembre 2025 – Le farmacie comunali di Cerveteri aprono le porte a nuove figure professionali. Sono infatti disponibili tre posizioni: farmacista collaboratore, infermiere e fisioterapista. La documentazione completa per partecipare ai bandi è consultabile sul sito della Multiservizi Caerite spa, società municipalizzata al 100% del Comune di Cerveteri. “Proseguono le attività della nostra Amministrazione comunale e della Multiservizi Caerite per migliorare ed incrementare l’offerta al cittadino attraverso le nostre Farmacie comunali – dichiara il sindaco Elena Gubetti – In un contesto come quello attuale, segnato anche dalla chiusura del Punto di Primo Intervento sulla via Aurelia, è fondamentale rafforzare la sanità territoriale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: farmacie - comunali
Elettrocardiogramma e Holter in tutte le Farmacie Comunali di Arezzo
Accordo tra la Clinica Riabilitazione Toscana e le Farmacie Comunali di Arezzo
Ex sede della Pubblica Assistenza conferita a Farmacie Comunali: "Il processo sia trasparente e funzionale"
Farmacie Comunali Gorizia - facebook.com Vai su Facebook
Le farmacie comunali di Cerveteri cercano un farmacista collaboratore, un infermiere e un fisioterapista; Il C.P.I.A. Giuseppe Foti a Ladispoli: una seconda occasione per crescere, studiare e costruire il proprio futuro; Cerveteri, al lavoro per l’apertura della sesta farmacia comunale.
Le Farmacie comunali di Cerveteri assumono: aperti i bandi per un farmacista collaboratore, un infermiere e un fisioterapista - Candidature entro le ore 15:00 di martedì 30 settembre Le Farmacie comunali di Cerveteri aprono le porte a nuove figure professionali. Segnala terzobinario.it
Posti di lavoro . Le farmacie comunali cercano personale - Farmapiana Farmacie Comunali cerca tre farmacisti per l'area del Mugello. lanazione.it scrive