Le farmacie comunali di Cerveteri cercano un farmacista collaboratore un infermiere e un fisioterapista

Cerveteri, 23 settembre 2025 – Le farmacie comunali di Cerveteri aprono le porte a nuove figure professionali. Sono infatti disponibili tre posizioni: farmacista collaboratore, infermiere e fisioterapista. La documentazione completa per partecipare ai bandi è consultabile sul sito della Multiservizi Caerite spa, società municipalizzata al 100% del Comune di Cerveteri. “Proseguono le attività della nostra Amministrazione comunale e della Multiservizi Caerite per migliorare ed incrementare l’offerta al cittadino attraverso le nostre Farmacie comunali – dichiara il sindaco Elena Gubetti – In un contesto come quello attuale, segnato anche dalla chiusura del Punto di Primo Intervento sulla via Aurelia, è fondamentale rafforzare la sanità territoriale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it