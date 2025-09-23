Le Due Bari 2025 gran finale del programma culturale gratuito
“Le Due Bari 2025” entra ufficialmente nella sua fase finale, con gli ultimi giorni di eventi gratuiti e diffusi che portano il pubblico verso la conclusione di questa ricca programmazione promossa dal Comune di Bari - Assessorato alle Culture. Nei tanti luoghi simbolo della città, si susseguono. 🔗 Leggi su Baritoday.it
“Le Due Bari 2025”: al via la fase finale del ricco programma culturale gratuito - A inaugurare il gran finale, giovedì 25 settembre, sarà la prima regionale di “Jabra”, monologo della compagnia palestinese Inad Theater, all’Arena Airiciclotteri, una celebrazione dell’arte come stru ... Lo riporta giornaledipuglia.com
Bari, 18-21 settembre 2025 – “Le Due Bari 2025”: quattro giorni di cultura diffusa e gratuita in città - Prosegue a ritmo serrato “Le Due Bari 2025”, il programma culturale promosso dal Comune di Bari – Assessorato alle Culture, che trasforma la città in un grande palcoscenico a cielo aperto. giornaledipuglia.com scrive