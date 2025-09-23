Dopo la collaborazione avvenuta in occasione di Barbie, la regista e l'esperto produttore lavoreranno insieme in occasione della saga. Sarà Mark Ronson a occuparsi della colonna sonora del nuovo film tratto dalla saga Le Cronache di Narnia che verrà diretto da Greta Gerwig e prodotto da Netflix. L'artista e la regista avevano già lavorato insieme in occasione di Barbie, il film campione di incassi con star Margot Robbie e Ryan Gosling. Le star coinvolte nel ritorno di Narnia Greta Gerwig sarà regista e sceneggiatrice del film che, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe portare sul grande schermo Il nipote del mago, il sesto romanzo della saga scritto da C. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Le cronache di Narnia: sarà Mark Ronson a occuparsi della colonna sonora del film di Greta Gerwig