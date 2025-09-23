Le cronache di Narnia | sarà Mark Ronson a occuparsi della colonna sonora del film di Greta Gerwig
Dopo la collaborazione avvenuta in occasione di Barbie, la regista e l'esperto produttore lavoreranno insieme in occasione della saga. Sarà Mark Ronson a occuparsi della colonna sonora del nuovo film tratto dalla saga Le Cronache di Narnia che verrà diretto da Greta Gerwig e prodotto da Netflix. L'artista e la regista avevano già lavorato insieme in occasione di Barbie, il film campione di incassi con star Margot Robbie e Ryan Gosling. Le star coinvolte nel ritorno di Narnia Greta Gerwig sarà regista e sceneggiatrice del film che, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe portare sul grande schermo Il nipote del mago, il sesto romanzo della saga scritto da C. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: cronache - narnia
Il Signore degli Anelli e Le Cronache di Narnia, in arrivo il film animato sull'amicizia tra Tolkien e Lewis
Le Cronache di Narnia, dopo tanti ritardi le riprese stanno per prendere il via: ecco quando e dove
Le cronache di narnia: novità sul film di netflix da non perdere
Tutto pronto in Rocca per il prologo di questa sera di #intermittenzefestival! L’Orchestra delle Metamorfosi sta accordando strumenti e voci per portarci Dietro l’armadio: cronache sonore dal Mondo di Narnia. Le prove sono già magia… questa sera alle 21. - facebook.com Vai su Facebook
Le cronache di Narnia: sarà Mark Ronson a occuparsi della colonna sonora del film di Greta Gerwig - Dopo la collaborazione avvenuta in occasione di Barbie, la regista e l'esperto produttore lavoreranno insieme in occasione della saga. Come scrive movieplayer.it