Ogni tanto è bene fermarsi e rimettere in fila i fatti, sommersi come siamo dal continuo flusso delle notizie, sopraffatti come ci sentiamo dalla quantità sempre crescente di assurdità che consumano la nostra attenzione e la nostra serenità. Prima dell’arrivo di Donald Trump, il dibattito intorno alla natura e alla reale consistenza della minaccia rappresentata dalla Russia vedeva da un lato i sostenitori di quella che potremmo chiamare la linea della fermezza, fautori cioè di un maggiore sostegno all’Ucraina e di un considerevole rafforzamento della capacità di deterrenza europea come unica strada per fermare Vladimir Putin; dall’altro i sostenitori di quella che potremmo chiamare la linea della trattativa, convinti che solo con la diplomazia si sarebbe potuta evitare l’escalation e fermare la guerra, da loro attribuita in buona parte proprio all’atteggiamento «bellicista» della Nato, dell’occidente e in particolare degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Le crescenti provocazioni russe frutto del pacifismo trumpiano