Le crescenti provocazioni russe frutto del pacifismo trumpiano
Ogni tanto è bene fermarsi e rimettere in fila i fatti, sommersi come siamo dal continuo flusso delle notizie, sopraffatti come ci sentiamo dalla quantità sempre crescente di assurdità che consumano la nostra attenzione e la nostra serenità. Prima dell’arrivo di Donald Trump, il dibattito intorno alla natura e alla reale consistenza della minaccia rappresentata dalla Russia vedeva da un lato i sostenitori di quella che potremmo chiamare la linea della fermezza, fautori cioè di un maggiore sostegno all’Ucraina e di un considerevole rafforzamento della capacità di deterrenza europea come unica strada per fermare Vladimir Putin; dall’altro i sostenitori di quella che potremmo chiamare la linea della trattativa, convinti che solo con la diplomazia si sarebbe potuta evitare l’escalation e fermare la guerra, da loro attribuita in buona parte proprio all’atteggiamento «bellicista» della Nato, dell’occidente e in particolare degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
In questa notizia si parla di: crescenti - provocazioni
PROVOCAZIONI #RUSSE: UNA RAFFINATA STRATEGIA DI PRESSIONE...? https://facebook.com/story.php?story_fbid=1332619118235212&id=100044614081363&rdid=Pkfy7FNqUI5CCKTX#… "L’elenco incomincia ad essere preoccupantemente lungo: u - X Vai su X
La violazione dello spazio aereo polacco non può essere derubricata a un mero incidente. I crescenti atti di ostilità che si consumano sul fronte est dell'Alleanza atlantica non sono solo inaccettabili, lesivi dell'integrità e della sovranità di un paese membro com - facebook.com Vai su Facebook
Droni sospetti | Le crescenti provocazioni russe frutto del pacifismo trumpiano.
Missile ipersonico Zircon, la Russia continua con le provocazioni con un'esercitazione alle porte dell'Europa - Mosca ha diffuso un video che mostra un test congiunto con la Bielorussia, dopo le recenti incursioni di droni nello spazio aereo di Polonia e Romania ... Lo riporta wired.it
Droni russi in Polonia, per me la strada giusta è duplice: non cedere alle provocazioni, né smettere di sostenere Kiev - L'incursione dei 19 droni armati russi nello spazio NATO è una provocazione deliberata in un momento di difficoltà per il Cremlino ... Si legge su ilfattoquotidiano.it