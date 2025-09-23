Le costringeva a esibirsi in circhi crudeli | il domatore Ryan Easley muore sbranato da una delle sue tigri nel mirino i suoi legami con Joe Exotic

Ryan Easley, un addestratore di 47 anni, è stato sbranato e ucciso da una tigre di cui si stava prendendo cura presso la Growler Pines Tiger Preserve, una grande riserva di animali a Hugo, in Oklahoma. L’incidente, avvenuto sabato 20 settembre, ha immediatamente scatenato un’ondata di accuse e indignazione da parte dell’associazione animalista PETA, che definisce la sua morte una conseguenza tragica ma prevedibile. A dare la notizia è stata la stessa Growler Pines Tiger Preserve con un post su Facebook: “È con profondo dolore che confermiamo la tragica perdita di Ryan Easley”, si legge. Il parco lo descrive come un “appassionato sostenitore della conservazione della fauna selvatica “, un uomo il cui lavoro non era un semplice impiego, ma “la sua vocazione, la sua passione e lo scopo della sua vita”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it