Le Case del Made in Italy nelle più importanti fiere italiane

Le Case del Made in Italy saranno presenti nelle più importanti manifestazioni fieristiche del nostro Paese, un' alleanza strategica per sostenere le imprese e intercettare i nuovi trend di sviluppo al centro del protocollo triennale sottoscritto dal ministro Adolfo Urso con Aefi - Associazione esposizioni e fiere italiane e It-Ex - Italian association of international exhibitiont che rafforzerà il ruolo del Mimit a sostegno e promozione delle eccellenze nazionali. "Con questo protocollo rafforziamo la presenza capillare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy a sostegno delle imprese italiane, valorizzando al contempo il sistema fieristico quale strumento di politica industriale e come luogo di relazioni, innovazione e alleanze per il Made in Italy - ha detto il ministro Urso -.

