Okasa Falconara, ed è subito festa. Al PalaBadiali, all’esordio stagionale nella Serie A Tesys, le campionesse d’Italia mettono subito i puntini sulle i, battendo l’ Audace Verona per 5-0. La doppietta di Isa Pereira e le reti di Colucci, Elpidio e capitan Ferrara (arrivata a 220 presenze in maglia citizen) regalano la prima esultanza alla città. "Bisogna saper andare avanti e ripartire dal potenziale del gruppo che la società mi ha messo a disposizione. La base è comunque solida, ora dobbiamo capire quanto cresceremo e quanto in fretta lo faremo. Di sicuro, non vivremo facendo paragoni. Inizieremo e poi capiremo un po’ alla volta", parlava così, alla vigilia del campionato, mister Giulia Domenichetti ai microfoni di Anygiven Sunday, domenica in tribuna per il residuo della squalifica presa in gara 3 contro il Bitonto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le campionesse d’Italia dell’Okasa dettano legge: pokerissimo al Verona