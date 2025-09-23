Le campionesse d’Italia dell’Okasa dettano legge | pokerissimo al Verona

Ilrestodelcarlino.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Okasa Falconara, ed è subito festa. Al PalaBadiali, all’esordio stagionale nella Serie A Tesys, le campionesse d’Italia mettono subito i puntini sulle i, battendo l’ Audace Verona per 5-0. La doppietta di Isa Pereira e le reti di Colucci, Elpidio e capitan Ferrara (arrivata a 220 presenze in maglia citizen) regalano la prima esultanza alla città. "Bisogna saper andare avanti e ripartire dal potenziale del gruppo che la società mi ha messo a disposizione. La base è comunque solida, ora dobbiamo capire quanto cresceremo e quanto in fretta lo faremo. Di sicuro, non vivremo facendo paragoni. Inizieremo e poi capiremo un po’ alla volta", parlava così, alla vigilia del campionato, mister Giulia Domenichetti ai microfoni di Anygiven Sunday, domenica in tribuna per il residuo della squalifica presa in gara 3 contro il Bitonto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

le campionesse d8217italia dell8217okasa dettano legge pokerissimo al verona

© Ilrestodelcarlino.it - Le campionesse d’Italia dell’Okasa dettano legge: pokerissimo al Verona

In questa notizia si parla di: campionesse - italia

L'orgoglio di Padova: le ragazze del Plebiscito si laureano campionesse d'Italia juniores

LIVE Italia-Australia 15-19, Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: azzurre surclassate dalle vice-campionesse olimpiche

IL MARCHIO DELLE CAMPIONESSE OLIMPICHE! L’Italia vince la battaglia campale con il Brasile e vince ancora la Nations League!

Cerca Video su questo argomento: Campionesse D8217italia Dell8217okasa Dettano