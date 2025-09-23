Le bellezze dell’Aspromonte protagoniste su Rai1 con Linea Verde | quasi 2 milioni gli spettatori sintonizzati
Quasi 2 milioni di spettatori hanno seguito Linea Verde Italia che, sabato 20 settembre, ha fatto tappa nel cuore del Parco Nazionale dell’Aspromonte e Geoparco Unesco, portando all’attenzione del grande pubblico la straordinarietà di luoghi magici, custodi di un patrimonio naturalistico e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Il Passo dello Zillastro, in Aspromonte, conserva una misteriosa bellezza che, immersa nella maestà divina del paesaggio circostante, colpisce ed emoziona chiunque riesca a guardare questi luoghi con gli occhi dell’anima. Nonostante il fascino dei luoghi, lo - facebook.com Vai su Facebook
