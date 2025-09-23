Le bellezze dell’Aspromonte protagoniste su Rai1 con Linea Verde | quasi 2 milioni gli spettatori sintonizzati

Reggiotoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quasi 2 milioni di spettatori hanno seguito Linea Verde Italia che, sabato 20 settembre, ha fatto tappa nel cuore del Parco Nazionale dellAspromonte e Geoparco Unesco, portando all’attenzione del grande pubblico la straordinarietà di luoghi magici, custodi di un patrimonio naturalistico e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bellezze - aspromonte

Rapallo protagonista in diretta a Uno Mattina su Rai1 - Rapallo sarà protagonista domani mattina su Rai1 con Ilaria Grillini durante la trasmissione "Uno Mattina" con una serie di collegamenti in diretta che mostreranno le bellezze del territorio. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bellezze Dell8217aspromonte Protagoniste Rai1