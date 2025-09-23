Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo un avvio di stagione molto positivo, è in discesa il rendimento del Catania che nelle ultime due giornate ha racimolato un solo punto scivolando a -5 dalla capolista Salernitana e -2 dal Benevento che insegue i granata. Tuttavia c’è massima fiducia della proprietà etnea nei confronti di mister Toscano ed a sorpresa oggi è arrivata la notizia del rinnovo del contratto dell’allenatore. Ad annunciarlo lo stesso presidente Pelligra con un comunicato: “ Ho il piacere – si legge nella nota – di annunciarvi il rinnovo del contratto di mister Domenico Toscano al 2027. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Le altre di C, mossa a sorpresa del Catania