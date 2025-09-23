Le agenzie di rating fanno esultare Meloni La ricetta è la solita | tagli alla spesa e tasse

Sembra che le tre società internazionali di rating stiano dando qualche soddisfazione al ministro Giorgetti in tema di finanza pubblica, alzando un poco il giudizio sull’Italia. Siamo dunque fuori dal pericolo di una tempesta finanziaria? Per capire il problema dobbiamo guardare innanzitutto al punto di partenza. L’Italia si trova, ancora oggi, molto in fondo nella classifica dei debitori. I giudizi delle tre agenzie di rating sono un po’ diversificati, ma tutti ci classificano nella fascia B e molto lontani dalla fascia A. La più severa è ancora Moody’s che ci ha assegnato da molto tempo il magrissimo giudizio Baa3. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

