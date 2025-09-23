Le 5 migliori pizzerie dell' Emilia Romagna secondo il Gambero Rosso

Ilrestodelcarlino.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ultima classifica: 4 riconoscimenti 'Tre Spicchi' e un 'Tre Rotelle' nella nostra regione. Dalla guida emerge un racconto interessante dei territori e alcuni excursus storici: dalle forme della pizza nelle varie regioni all’elenco aggiornato delle insegne più antiche d’Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

le 5 migliori pizzerie dell emilia romagna secondo il gambero rosso

© Ilrestodelcarlino.it - Le 5 migliori pizzerie dell'Emilia Romagna secondo il Gambero Rosso

In questa notizia si parla di: migliori - pizzerie

Quali sono le migliori pizzerie d’Italia, Caserta e Milano sul podio: la classifica 50 Top Pizza 2025

Migliori pizzerie d’Italia, domina la Campania: prima ‘I Masanielli’, una sannita è 24esima

Le migliori pizzerie delle Marche: ecco chi ha conquistato la guida 50 Top Pizza 2025

Le 5 migliori pizzerie dell'Emilia Romagna secondo il Gambero Rosso; Le cinque migliori pizzerie di Parma; 50 Top Pizza 2025 Italia: la classifica completa dei migliori pizzaioli.

5 migliori pizzerie emiliaForno Brisa di Bologna è l’unico “Tre Rotelle” in regione - Il Gambero Rosso ha assegnato al forno bolognese le Tre Rotelle per premiare – si legge nella guida - Riporta ilrestodelcarlino.it

5 migliori pizzerie emiliaPiccola Piedigrotta a Reggio Emilia, impasti speciali - Inaugurata nel 1989, Piccola Piedigrotta è il regno di Giovanni Mandara, definito dalla guida “pizzaiolo, oste, intrattenitore, appassionato vero”. Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: 5 Migliori Pizzerie Emilia