Le 5 migliori pizzerie dell' Emilia Romagna secondo il Gambero Rosso
L'ultima classifica: 4 riconoscimenti 'Tre Spicchi' e un 'Tre Rotelle' nella nostra regione. Dalla guida emerge un racconto interessante dei territori e alcuni excursus storici: dalle forme della pizza nelle varie regioni all’elenco aggiornato delle insegne più antiche d’Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Forno Brisa di Bologna è l’unico “Tre Rotelle” in regione - Il Gambero Rosso ha assegnato al forno bolognese le Tre Rotelle per premiare – si legge nella guida - Riporta ilrestodelcarlino.it
Piccola Piedigrotta a Reggio Emilia, impasti speciali - Inaugurata nel 1989, Piccola Piedigrotta è il regno di Giovanni Mandara, definito dalla guida “pizzaiolo, oste, intrattenitore, appassionato vero”. Secondo ilrestodelcarlino.it