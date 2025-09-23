Negli ultimi anni, il genere Western ha vissuto una rinascita, grazie anche alla presenza di produzioni televisive di alta qualità disponibili sulle piattaforme streaming. Netflix si è distinto nell’ampliare la propria offerta con numerose serie ambientate nel selvaggio West, spaziando dai classici cowboy alle rivisitazioni moderne e neo-Western che hanno riscosso grande successo tra gli appassionati del genere. le migliori serie western su netflix. django (2023). Il serial Django rappresenta una rivisitazione della pellicola italiana del 1966, ma non la versione revisionista di Quentin Tarantino del 2012. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Le 10 migliori serie western da guardare su netflix ora