LBATV | la nuova piattaforma digitale per vivere il basket della Lega Serie A in diretta e on demand

Digital-news.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lega Basket Serie A e Deltatre, leader globale nello sport-tech, annunciano il lancio ufficiale di LBATV, la nuova piattaforma digitale interamente dedicata al basket di Serie A, da oggi accessibile a tutti gli appassionati di pallacanestro. Un progetto unico nel suo genere, che segna una svolta nel modo di vivere il basket, mettendo al centro i tifosi e offrendo un’esperienza innovativa, completa. 🔗 Leggi su Digital-news.it

lbatv la nuova piattaforma digitale per vivere il basket della lega serie a in diretta e on demand

© Digital-news.it - LBATV: la nuova piattaforma digitale per vivere il basket della Lega Serie A in diretta e on demand

In questa notizia si parla di: lbatv - nuova

“Game Day, Every Day: nasce LBATV, una piattaforma unica per vivere il basket ogni giorno; Dal 23 settembre online la nuova piattaforma LBA TV; LBATV, ufficiale il lancio della nuova piattaforma OTT della LBA: ecco tutte le info ad oggi.

Legabasket TV nasce il 23 settembre: ufficiali i prezzi e i tipi di abbonamento - Rese note in via ufficiale le modalità e i costi della nuova piattaforma LBATV: il piano annuale costa 99 euro, sconto per chi aderisce entro il 1° ottobre. Lo riporta varesenews.it

Ecco la nuova LBA TV – Abbonamento a 99 euro annuale, il lancio dal 23 Settembre - Il Presidente della LBA Umberto Gandini ha parlato anche della nuova piattaforma OTT LBATV, che sarà ufficialmente lanciata martedì 23 ... Riporta basketinside.com

Cerca Video su questo argomento: Lbatv Nuova Piattaforma Digitale