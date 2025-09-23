Lazio Sarri agli sgoccioli | contro il Genoa emergenza totale
Maurizio Sarri dovrà inventarsi una magia contro il Genoa: il reparto clou del suo gioco è ai minimi termini. Per la Lazio, ieri è stata una brutta mazzata. Non tanto per la prestazione messa in campo, ma per il risultato maturato contro la Roma – e p er gli strascichi che il derby si porterà con sé -. Strascichi di tipo non solo morale, ma anche fisico. Il primo caso a essersi aperto è quello di Nuno Tavares. Il laterale, autore dell’errore che ha condizionato il derby alla sua squadra, è stato sostituito all’intervallo. Nella giornata di oggi si è sparsa la voce secondo cui l’ex Arsenal avrebbe lasciato lo stadio non aspettando i suoi compagni neanche nello spogliatoio al triplice fischio. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
Sarri Lazio, che bordata di Cassano: «Mi sembra Mazzarri due. E’ andato alla Lazio perché non aveva altre offerte»
Castellanos, patto per la Lazio: l'attaccante resta e sogna in grande. Sarri riparte da lui
Lazio, nuovi problemi per Sarri: non bastava l’indice di liquidità, adesso il guaio è grosso
Sarri verso l'Avellino, ampia tattica. Isaksen-Dia out, Cancellieri e Noslin; Como-Lazio, annullati più di 100 biglietti ai tifosi biancocelesti: il motivo; Castellanos recupera, la Lazio ritrova il Taty per il derby.
Lazio-Roma, la conferenza stampa di Sarri: "Superficiali e spreconi. Sto male per i tifosi..."- VIDEO - 0 per i giallorossi, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri si è presentato ... Secondo noibiancocelesti.com
Derby Lazio-Roma, tensione alle stelle: Sozza estrae il rosso - Minuti finali di derby, la tensione sale alle stelle e la Lazio che è in svantaggio deve provare a segnare contro Svilar ma pure contro il cronometro. Come scrive calciomercato.it