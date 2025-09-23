Lazio Sarri agli sgoccioli | contro il Genoa emergenza totale

Maurizio Sarri dovrà inventarsi una magia contro il Genoa: il reparto clou del suo gioco è ai minimi termini. Per la Lazio, ieri è stata una brutta mazzata. Non tanto per la prestazione messa in campo, ma per il risultato maturato contro la Roma – e p er gli strascichi che il derby si porterà con sé -. Strascichi di tipo non solo morale, ma anche fisico. Il primo caso a essersi aperto è quello di Nuno Tavares. Il laterale, autore dell’errore che ha condizionato il derby alla sua squadra, è stato sostituito all’intervallo. Nella giornata di oggi si è sparsa la voce secondo cui l’ex Arsenal avrebbe lasciato lo stadio non aspettando i suoi compagni neanche nello spogliatoio al triplice fischio. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

lazio sarri agli sgoccioli contro il genoa emergenza totale

Lazio, Sarri agli sgoccioli: contro il Genoa emergenza totale

