Lazio-Roma? Tanti calciatori non dovevano manco giocarla l’accusa è pesante

Il derby Lazio-Roma ha animato l’ultima giornata di campionato, ma tanti calciatori visti in campo nemmeno dovevano giocarla secondo un noto opinionista. Il giornalista e conduttore radiofonico Guglielmo Timpano interviene a TvPlay ed esprime il suo punto di vista sulla stracittadina della capitale. (ANSA) TvPlay.it “Sia nella Lazio che nella Roma ci sono calciatori che non possono giocare in queste squadre. Ieri mi ha preso il magone a vedere le formazioni”, così ha specificato. Nel suo racconto ha voluto aggiungere che sono diversi i calciatori non al livello della storia delle due compagni. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - “Lazio-Roma? Tanti calciatori non dovevano manco giocarla”, l’accusa è pesante

In questa notizia si parla di: lazio - roma

Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2025 ore 19:25

Roma e Lazio presentano le nuove maglie per la stagione 2025/2026

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2025 ore 11:25

Juve Draw Again! | Milan win! | Lazio-Roma! | Napoli Bounce back! | Tutto?Calcio EPS 32 - X Vai su X

La Roma vince il derby in trasferta con la Lazio grazie al gol di Pellegrini, ma nessuno parla dell’ottima prestazione di Rensch - facebook.com Vai su Facebook

Dybala e non solo: tutti i calciatori di Roma e Lazio in dubbio per il derby; Lazio-Roma, il Derby a tavola: i ristoranti degli ex calciatori più conosciuti; I calciatori che hanno giocato sia per la Lazio che per la Roma.

Dybala e non solo: tutti i calciatori di Roma e Lazio in dubbio per il derby - Per la stracittadina in programma domenica 21 settembre alle ore 12:30 saranno tante le assenze sia per i giallorossi e per i biancocelesti. Scrive romatoday.it

Lazio-Roma, Gasperini non è contento: “Nel finale brutto segnale”. Cristante ‘abbraccia’ Pellegrini - Il tecnico e il capitano giallorosso in conferenza stampa dopo il derby raggianti anche per la rete del numero 7 ... Segnala calciomercato.it