Lazio paga Tavares | finisce in panchina dopo la fuga E Rovella deve operarsi | quanti guai

Gazzetta.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il laterale, dopo l'errore decisivo, ha lasciato l’Olimpico prima della fine della partita. Al suo posto ci sarà Luca Pellegrini. Il centrocampista, invece, soffre di pubalgia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

lazio paga tavares finisce in panchina dopo la fuga e rovella deve operarsi quanti guai

© Gazzetta.it - Lazio, paga Tavares: finisce in panchina dopo la fuga. E Rovella deve operarsi: quanti guai

In questa notizia si parla di: lazio - paga

Pellegrini l’eroe inaspettato, paga la mossa di Gasperini: l’analisi di Lazio-Roma 0-1

Lazio, paga Tavares: finisce in panchina dopo la fuga. E Rovella deve operarsi: quanti guai; Roma, Pellegrini eroe del derby: Sarri ko, la Lazio finisce in nove; Romagnoli regala alla Lazio la qualificazione ai quarti di finale.

lazio paga tavares finisceLazio-Roma 0-1: Lorenzo Pellegrini decide un derby nervoso. Sfortunata la Lazio nel finale - A disposizione: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Patric, Provstgaard, ... Lo riporta msn.com

Lazio, goleada record con l’Auronzo: finisce 23-0. Triplette Noslin-Tchaouna, doppio Dele-Bashiru - Inizia col piede giusto la nuova Lazio di Marco Baroni, che dopo tre giorni di duro lavoro sotto le Tre Cime di Lavaredo va in goleada contro l’Auronzo allo Zandegiacomo. Riporta m.tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Lazio Paga Tavares Finisce