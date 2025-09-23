Lazio paga Tavares | finisce in panchina dopo la fuga E Rovella deve operarsi | quanti guai
Il laterale, dopo l'errore decisivo, ha lasciato l’Olimpico prima della fine della partita. Al suo posto ci sarà Luca Pellegrini. Il centrocampista, invece, soffre di pubalgia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: lazio - paga
Pellegrini l’eroe inaspettato, paga la mossa di Gasperini: l’analisi di Lazio-Roma 0-1
Il racconto di LAZIO-ROMA 0-1. Lorenzo PELLEGRINI decide il Derby. La Lazio paga i propri errori e la sfrotuna nel finale. #Lazio #SSLazio #LazioNews #LazionewsEu #ForzaLazio #Roma #ASR #ASRoma #LazioRoma #DerbydellaCapitale #SerieAEnilive - X Vai su X
*ULTIMI POSTI – Corso ECM gratuito per iscritti e delegati - UIL FPL Roma e Lazio* Titolo: *Lettura busta paga e Fondo Perseo Sirio* *ULTIMI POSTI limitati in base alla capienza dell’aula.* Dove: *Sala Basaglia* – Comprensorio Santa Maria della - facebook.com Vai su Facebook
Lazio, paga Tavares: finisce in panchina dopo la fuga. E Rovella deve operarsi: quanti guai; Roma, Pellegrini eroe del derby: Sarri ko, la Lazio finisce in nove; Romagnoli regala alla Lazio la qualificazione ai quarti di finale.
Lazio-Roma 0-1: Lorenzo Pellegrini decide un derby nervoso. Sfortunata la Lazio nel finale - A disposizione: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Patric, Provstgaard, ... Lo riporta msn.com
Lazio, goleada record con l’Auronzo: finisce 23-0. Triplette Noslin-Tchaouna, doppio Dele-Bashiru - Inizia col piede giusto la nuova Lazio di Marco Baroni, che dopo tre giorni di duro lavoro sotto le Tre Cime di Lavaredo va in goleada contro l’Auronzo allo Zandegiacomo. Riporta m.tuttomercatoweb.com