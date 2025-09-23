Lazio nel caos Tavares ha litigato con Zaccagni e rischia il posto Col Genoa è disponibile un solo centrocampista

La stagione della Lazio è partita davvero male. C'era da aspettarselo, considerando il blocco del mercato e una rosa non ad immagine né somiglianza di Sarri. 3 punti in 4 partite sono da squadra che lotta per non retrocedere, ancor di più se le sconfitte arrivano contro avversari non irresistibili come il Sassuolo. Domenica i biancocelesti hanno perso pure il derby e ora stanno volando letteralmente gli stracci. Dalla lite Tavares-Zaccagni all'emergenza a centrocampo in vista della prossima partita, c'è tanto lavoro da fare per Sarri. Lazio nel caos, lite Zaccagni-Tavares. La ricostruzione. L'errore di leggerezza e superficialità del terzino è costato il gol di Pellegrini e quindi il derby.

