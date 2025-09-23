Lazio Lombardia e Campania le regioni più alla ricerca di competenze digitali
Milano è la capitale italiana delle startup innovative, ma se si cerca lavoro nel digitale è il Lazio la regione che oggi offre maggiori opportunità di lavoro per i nuovi professionisti del tech. La Lombardia si piazza al secondo posto. Al terzo posto, non troviamo regioni del Nord Italia, bensì Campania e Sicilia, rincorse da Veneto e Piemonte. I dati arrivano da Epicode Institute of Technology, Istituto europeo di alta formazione nato con l’obiettivo di colmare il divario tra la didattica tradizionale e le esigenze del mondo del lavoro, che ha analizzato le carriere degli studenti che hanno frequentato quest’anno i master in Cybersecurity e Web Development. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
