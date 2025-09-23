Lazio leader nel settore nautico | la Regione a Genova per promuovere la blue economy

Latinatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Più di 35.000 aziende che lavorano nell’ambito della nautica e il primo porto crocieristico italiano. La Regione Lazio vuole mettere in mostra i suoi punti di forza nel corso del Salone nautico internazionale di Genova 2025, l’appuntamento che ospita i principali attori della cosiddetta “blue. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lazio - leader

Guendouzi, è lui il nuovo leader della Lazio di Sarri. Il centrocampista francese si è preso la squadra sulle spalle in un’estate difficile. Dal rigore calciato alla gestione dello spogliatoio

Lazio leader nel settore nautico: la Regione a Genova per promuovere la blue economy; La Regione Lazio e Lazio Innova al Salone Nautico Internazionale di Genova; Blue Economy: il Lazio investe 35 milioni per la nautica d’eccellenza.

Lazio leader nel settore nautico: la Regione a Genova per promuovere la blue economy - La Regione Lazio vuole mettere in mostra i suoi punti di forza nel corso del Salone nautico ... Segnala romatoday.it

lazio leader settore nauticoLa Regione Lazio al Salone Nautico di Genova - Angelilli: «Qui per creare opportunità alle imprese dell’industria nautica regionale Stiamo lavorando al primo Salone dell’Economia del mare del Lazio. newtuscia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Lazio Leader Settore Nautico