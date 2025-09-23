L' avvocatura nell' era della giustizia digitale due giorni di confronto promossi dall' ordine degli avvocati

Il futuro della giustizia è sempre più digitale e il congresso “L’Avvocatura nell’era della giustizia digitale tra intelligenza artificiale e riforme del sistema giudiziario”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere, ha l’obiettivo di approfondire le sfide. 🔗 Leggi su Casertanews.it

