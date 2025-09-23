Lavorò 6 giorni in 9 anni con finte malattie e gravidanze Risarcirà al Sant’Orsola 130mila euro
L’ex dipendente del policlinico condannata dalla Corte di Conti. Era già stata condannata in sede penale per aver presentato 56 certificati attestanti finti mali. 🔗 Leggi su Repubblica.it
