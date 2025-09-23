Lavori per la fibra ottica lungo la SR71 | lunghe code e disagi per il traffico
Disagi al traffico lungo la SR71 nella mattinata di oggi, 23 settembre. Sono infatti cominciati lungo la Umbro Casentinese i lavori per il posizionamento della fibra ottica: dureranno fino a giovedì 9 ottobre, interessando giornalmente l’orario che va dalle 8:30 alle 17:30. Comporteranno anche il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: lavori - fibra
San Giuliano Terme accelera sulla fibra ottica: al via i lavori tra Gello e il capoluogo
A Tirano arriva la fibra ottica ultraveloce: lavori già in corso in diverse vie
A Tirano arriva la fibra ottica ultraveloce: lavori già in corso in diverse vie
ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN VIA REALE BASILICA PER LAVORI FIBRA OTTICA IL 22 SETTEMBRE Per consentire lavori di sistemazione dei cavi aerei della fibra ottica a cura di Open Fiber, sarà istituito il divieto di transito veicolare in via Reale Ba - facebook.com Vai su Facebook
Strade e autostrade, tutte le modifiche alla viabilità della settimana; Tre mesi di lavori per la posa della fibra ottica tra Broni e Pavia: primavera estate a rischio caos; Lavori di posa della fibra ottica: senso unico alternato sulla SS10 Padana Inferiore.
Condotta dell'acqua rotta durante i lavori per la fibra ottica: disagi in 16 Comuni, strada allagata e passaggio a livello chiuso - Migliaia di famiglie della Bassa padovana hanno fronteggiato ieri pomeriggio (13 settembre) disagi con l'acqua, conseguenza di un grave guasto verificatosi ... ilgazzettino.it scrive
Lavori per la fibra ottica. Il Comune diffida l’azienda: "Strade da ripristinare" - Tutto iniziò nel 2022 quando Tim, attraverso FiberCop, la società infrastrutturale del gruppo, prese l’impegno di realizzare ad Umbertide un innovativo piano di cablaggio che doveva portare la fibra ... Da lanazione.it