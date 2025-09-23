Lavori in corso a Roseto Valfortore | Intesa Sanpaolo riporta il servizio bancomat in paese
Sono ufficialmente iniziati i lavori per l’installazione del nuovo bancomat di Intesa Sanpaolo nel Comune di Roseto Valfortore. L’intervento, attualmente in corso presso l’ex sede bancaria, rappresenta un passo importante per il territorio, che tornerà così a disporre di un servizio bancario. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
