Lavori alla rete di teleriscaldamento previste modifiche alla viabilità

Ferraratoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da giovedì 25 settembre 2025 in via Verga, a Ferrara, nel tratto compreso tra via Carlo Porta e via Chailly, sarà chiusa al transito la semicarreggiata con direzione da via Carlo Porta a via Chailly, con la conseguente istituzione del senso unico di marcia nella semicarreggiata opposta, lato. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lavori - rete

Lavori di allaccio alla rete idrica: previste temporanee modifiche alla viabilità

Lavori di manutenzione alla rete idrica, sospensione dell'erogazione dell'acqua

Riprendono i lavori per rete idrica e fognaria in molte strade

Lavori alla rete di teleriscaldamento, previste modifiche alla viabilità; Modifiche alla viabilità in via Bardellini per lavori alla rete del teleriscaldamento; Teleriscaldamento, via ai lavori per la rete che sfrutterà le acque reflue termali degli hotel. Il progetto e il cantiere.

lavori rete teleriscaldamento previsteLavori per il teleriscaldamento: da lunedì fino al 12 ottobre corso Crimea chiuso in una direzione - Per consentire la realizzazione della rete di teleriscaldamento in corso Crimea, ad Alessandria, dalle 8 di lunedì 22 settembre alle 18 del ... radiogold.it scrive

In via Verga modifiche alla viabilità per lavori di realizzazione della nuova rete di teleriscaldamento - Da giovedì 25 settembre 2025 in via Verga, a Ferrara, nel tratto compreso tra via Carlo Porta e via Chailly, sarà chiusa al transito la semicarreggiata con direzione da via Carlo Porta a via Chailly, ... Da cronacacomune.it

Cerca Video su questo argomento: Lavori Rete Teleriscaldamento Previste