Il palazzetto dello sport entra in una nuova fase. Dopo anni di attese, sono iniziatii lavori di riqualificazione che trasformeranno la struttura in un impianto moderno, efficiente e sostenibile. A riferire i dettagli è il sindaco Valerio Vesprini: "Sono arrivati i materiali e la prossima settimana partiranno i lavori veri e propri. Si comincerà con il cappotto esterno, primo passo dell’intervento di efficientamento energetico ". Qual è l’importo complessivo dell’opera? "Parliamo di un investimento di circa tre milioni di euro, che ci permette di affrontare un progetto ambizioso e strategico per tutta la comunità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavori al palazzetto dello sport . C’è l’efficientamento energetico