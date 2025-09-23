Lavori al palazzetto dello sport C’è l’efficientamento energetico
Il palazzetto dello sport entra in una nuova fase. Dopo anni di attese, sono iniziatii lavori di riqualificazione che trasformeranno la struttura in un impianto moderno, efficiente e sostenibile. A riferire i dettagli è il sindaco Valerio Vesprini: "Sono arrivati i materiali e la prossima settimana partiranno i lavori veri e propri. Si comincerà con il cappotto esterno, primo passo dell’intervento di efficientamento energetico ". Qual è l’importo complessivo dell’opera? "Parliamo di un investimento di circa tre milioni di euro, che ci permette di affrontare un progetto ambizioso e strategico per tutta la comunità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: lavori - palazzetto
Palazzetto Renato Bindi, iniziati i lavori di ristrutturazione
Palazzetto Renato Bindi: iniziati i lavori di ristrutturazione grazie a un investimento da 1 milione e 400 mila euro
Edilizia sportiva, via ai lavori per la nuova pavimentazione del palazzetto sportivo
Telecolore. . L'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di #salerno Dario Loffredo ha fatto il punto anche sulle altre opere in città, annunciando anche la posa, a breve, della prima pietra del Palazzetto dello Sport - facebook.com Vai su Facebook
Lavori al palazzetto dello sport . C’è l’efficientamento energetico - Dopo anni di attese, sono iniziatii lavori di riqualificazione che ... Da msn.com
Palazzetto dello Sport e piscina, l’affondo di Barlocci: “Quando termineranno i lavori?” - La Barlocci sottolinea come i due impianti siano giornalmente frequentati da un numero elevato di utenti e che il Palazzetto ospita ben 15 società sportive che utilizzano il campo centrale e le palest ... Lo riporta lanuovariviera.it