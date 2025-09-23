Lavori al palazzetto dello sport C’è l’efficientamento energetico

Ilrestodelcarlino.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il palazzetto dello sport entra in una nuova fase. Dopo anni di attese, sono iniziatii lavori di riqualificazione che trasformeranno la struttura in un impianto moderno, efficiente e sostenibile. A riferire i dettagli è il sindaco Valerio Vesprini: "Sono arrivati i materiali e la prossima settimana partiranno i lavori veri e propri. Si comincerà con il cappotto esterno, primo passo dell’intervento di efficientamento energetico ". Qual è l’importo complessivo dell’opera? "Parliamo di un investimento di circa tre milioni di euro, che ci permette di affrontare un progetto ambizioso e strategico per tutta la comunità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

lavori al palazzetto dello sport c8217232 l8217efficientamento energetico

© Ilrestodelcarlino.it - Lavori al palazzetto dello sport . C’è l’efficientamento energetico

In questa notizia si parla di: lavori - palazzetto

Palazzetto Renato Bindi, iniziati i lavori di ristrutturazione

Palazzetto Renato Bindi: iniziati i lavori di ristrutturazione grazie a un investimento da 1 milione e 400 mila euro

Edilizia sportiva, via ai lavori per la nuova pavimentazione del palazzetto sportivo

lavori palazzetto sport c8217232Lavori al palazzetto dello sport . C’è l’efficientamento energetico - Dopo anni di attese, sono iniziatii lavori di riqualificazione che ... Da msn.com

lavori palazzetto sport c8217232Palazzetto dello Sport e piscina, l’affondo di Barlocci: “Quando termineranno i lavori?” - La Barlocci sottolinea come i due impianti siano giornalmente frequentati da un numero elevato di utenti e che il Palazzetto ospita ben 15 società sportive che utilizzano il campo centrale e le palest ... Lo riporta lanuovariviera.it

Cerca Video su questo argomento: Lavori Palazzetto Sport C8217232