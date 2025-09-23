Lavoratori in nero multe fino a 23mila euro | sospese due attività nel Comasco

23 set 2025

Weekend di controlli serrati da parte della guardia di finanza del comando provinciale di Como. Le fiamme gialle hanno scoperto due attività del settore alimentare e ambulante, a Lurago Marinone e Turate, con lavoratori stranieri impiegati in nero. Per i due datori di lavoro sono scattate multe. 🔗 Leggi su Quicomo.it

