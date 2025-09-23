Lavoratori in nero multe fino a 23mila euro | sospese due attività nel Comasco

Weekend di controlli serrati da parte della guardia di finanza del comando provinciale di Como. Le fiamme gialle hanno scoperto due attività del settore alimentare e ambulante, a Lurago Marinone e Turate, con lavoratori stranieri impiegati in nero. Per i due datori di lavoro sono scattate multe. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Lavoratori in nero, multe fino a 23mila euro: sospese due attività nel Comasco

