Lavoratori in nero e con contratti irregolari | oltre 200mila euro di multe per 11 attività nel Vco

Ventun lavoratori "in nero", altri 24 assunti con contratti irregolari e oltre 200mila euro di multe. É questo il bilancio dei controlli estivi della guardia di finanza che hanno interessato locali e attività commerciali del Vco. Sono 11 quelle dove sono state rilevate irregolarità per cui i. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

