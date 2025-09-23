Lavoratore impugna la multa disciplinare ricevuta nell’istituto scolastico | la Cassazione chiarisce competenze e procedure confermando la legittimità del provvedimento

Non servono clamori per generare un caso: basta una multa di poche ore per innescare un percorso che dagli uffici di una scuola giunge fino ai corridoi della Cassazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: lavoratore - impugna

"In tema di ferie, al lavoratore deve essere assicurata una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissua - facebook.com Vai su Facebook

Lavoratore impugna la multa disciplinare ricevuta nell'istituto scolastico: la Cassazione chiarisce competenze e procedure, confermando la legittimità del provvedimento; Tribunale di Catania: illegittima la sanzione se la contestazione non viene nemmeno letta al dipendente; 21/01/2020 – Impugnazione delle sanzioni disciplinari dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Collana di un’alunna con crocifisso capovolto scatena scontro in classe: docente perde il ricorso contro la sanzione disciplinare di 3 giorni. Cosa hanno detto i giudici - Il Tribunale del Lavoro di Palermo ha respinto il ricorso di un docente di storia e filosofia che aveva impugnato una sanzione disciplinare di tre giorni di sospensione dal servizio con privazione del ... Segnala orizzontescuola.it

Assenza ingiustificata del lavoratore: dimissioni di fatto o licenziamento disciplinare? - Dall’entrata in vigore della nuova procedura relativa alle dimissioni per fatti concludenti, prevista dal Collegato Lavoro (legge n. ipsoa.it scrive