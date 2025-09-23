L’Avellino Basket rinnova la collaborazione con Inspireng
L’Avellino Basket annuncia con soddisfazione il rinnovo della collaborazione con Inspireng come sponsor ufficiale per la stagione 2025-2026. Quest’anno il logo Inspireng sarà presente sui pantaloncini dei giocatori, a testimonianza di un rapporto consolidato che guarda al futuro. @inspireng. 🔗 Leggi su Today.it
avellino - basket
