Lavazza presenta Canal grande la miscela dedicata a Venezia
Con Tales of Italy, Lavazza reinterpreta ed eleva la tradizione dell’espresso italiano. La nuova collezione rinnova le ricette dei classici della caffetteria in chiave contemporanea, andando incontro ai nuovi gusti degli italiani. Grazie all’innovazione e al know-how di 130 anni, Lavazza è in. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
1895 Coffee Designers by #Lavazza presenta "Flor de Oro": aromi e creatività in un'esperienza specialty
Lavazza, grande soddisfazione premio Architettura a 'Canal Cafè' - Soddisfazione viene espressa dal Gruppo Lavazza per il Leone d'oro della Biennale Architettura al progetto 'Canal Cafè', che ha visto come supporter l'azienda torinese. Riporta ansa.it