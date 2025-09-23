L' autopsia sulla pallavolista trovata morta in piscina | tasso alcolemico alto ma nessuna traccia di droga

Dalle analisi sul campione di sangue prelevato è emerso un alto tasso alcolemico nel sangue, ma Simona Cinà, trovata morta a 20 anni nella piscina di una villa a Bagheria, durante una festa di laurea, non aveva assunto droghe. È una delle risposte arrivata dopo l’autopsia effettuata all’Istituto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it