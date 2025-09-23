L' autopsia sulla pallavolista trovata morta in piscina | tasso alcolemico alto ma nessuna traccia di droga
Dalle analisi sul campione di sangue prelevato è emerso un alto tasso alcolemico nel sangue, ma Simona Cinà, trovata morta a 20 anni nella piscina di una villa a Bagheria, durante una festa di laurea, non aveva assunto droghe. È una delle risposte arrivata dopo l’autopsia effettuata all’Istituto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Palermo, pallavolista 20enne morta in piscina durante una festa | Disposta l'autopsia
La morte della pallavolista Simona Cinà al party in piscina a Bagheria, il legale: ci sono punti poco chiari. Domani l'incarico per l'autopsia
Il giallo di Simona Cinà, oggi l’autopsia alla pallavolista morta a Palermo: i punti da chiarire
Capaci, i genitori di Simona Cinà: "Troppo silenzio e omertà" La morte di Simona Cinà, vent’anni appena, pallavolista di Capaci, trovata senza vita nella piscina di una villa di Bagheria durante una festa di laurea, continua a scuotere le coscienze e ad aliment - facebook.com Vai su Facebook
Morta in piscina a Bagheria, alcol ma non droga nel corpo di Simona - I primi esiti dell'autopsia eseguita sul cadavere di Simona Cinà, la pallavolista annegata in piscina la notte del 2 agosto durante una festa di laurea ... Da lasicilia.it
Palermo, l'autopsia sul corpo di Simona Cinà: «Tasso alcolemico alto nel sangue, ma niente droga» - I primi risultati degli esami tossicologici svolti per stabilire le cause del decesso della pallavolista annegata in piscina la notte del 2 agosto durante una festa di laurea a Bagheria ... Si legge su msn.com