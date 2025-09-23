L' autobus S1 ha saltato la fermata del Foro Boario

Riceviamo e pubblichiamo: “Per il secondo giorno consecutivo, l'autobus della linea S1 diretto verso il Centro Studi ha saltato la fermata Foro Boario. I ragazzi si sbracciavano in strada, l'autobus non si è fermato. Essendo l'unica corsa mattutina di tale linea, siamo costretti ad accompagnare i. 🔗 Leggi su Forlitoday.it