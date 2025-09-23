L' auto si schianta contro un albero e si ribalta | morto ragazzo di 21 anni ferita una 16enne

Prima il terribile impatto contro un albero, poi l'auto che si ribalta e finisce la sua corsa sull'asfalto. Un ragazzo di 21 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, lunedì 22 settembre, in via Nomentana, a Fonte Nuova, alle porte di Roma. 🔗 Leggi su Today.it

