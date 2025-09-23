L' auto di Macron bloccata dalla polizia a New York lui telefona a Trump La risposta del tycoon | cammina

Quotidiano.net | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente francese, fermato ad un posto di blocco dopo l'intervento all'Onu, è costretto a proseguire a piedi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

l auto di macron bloccata dalla polizia a new york lui telefona a trump la risposta del tycoon cammina

© Quotidiano.net - L'auto di Macron bloccata dalla polizia a New York, lui telefona a Trump. La risposta del tycoon: cammina

In questa notizia si parla di: auto - macron

Le valigie di Macron volano fuori dall'auto partita col bagagliaio aperto, la gaffe nel piazzale del Castello di Windsor - VIDEO

New York, Macron fermato dalla polizia. Il presidente francese chiama Trump: Hai bloccato tutto; L'auto di Macron bloccata dalla polizia a New York, lui telefona a Trump. La risposta del tycoon: cammina; New York, Macron fermato dalla polizia. Il presidente francese telefona a Trump: Liberi la strada?.

New York, Macron bloccato a New York dalla polizia. Il presidente francese chiama Trump: "Ehi, mi liberi la strada?" - Siparietto a New York: l’auto di Emmanuel Macron bloccata dalla polizia per il corteo di Donald Trump. Scrive affaritaliani.it

auto macron bloccata poliziaNew York bloccata per il corteo di Trump, Macron chiama il presidente: "Mi liberi la strada?" | VIDEO - Macron resta bloccato tra le vie di New York e chiama il presidente Trump: è quanto avvenuto nella serata di lunedì 22 settembre, al termine dell’assemblea Onu durante la quale il presidente francese ... Scrive tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Auto Macron Bloccata Polizia