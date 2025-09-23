L' auto di Macron bloccata dalla polizia a New York lui telefona a Trump La risposta del tycoon | cammina
Il presidente francese, fermato ad un posto di blocco dopo l'intervento all'Onu, è costretto a proseguire a piedi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: auto - macron
Le valigie di Macron volano fuori dall'auto partita col bagagliaio aperto, la gaffe nel piazzale del Castello di Windsor - VIDEO
La polizia ha chiuso le strade di New York a causa del passaggio del corteo di #Trump e ha fermato anche il veicolo di #Macron. Macron è sceso dall'auto e ha chiamato Trump e gli ha chiesto scherzosamente di liberare la strada. Poi sì è incamminato a piede - X Vai su X
AutoMoto.it. . Ecco come è fatta la nuova DS N°8 Presidenziale che ha utilizzato il Presidente francese Emmanuel Macron. Un modello unico che segna una svolta storica: è la prima volta al mondo che un Capo di Stato adotta un'auto ufficiale 100% elettrica. R - facebook.com Vai su Facebook
New York, Macron fermato dalla polizia. Il presidente francese chiama Trump: Hai bloccato tutto; L'auto di Macron bloccata dalla polizia a New York, lui telefona a Trump. La risposta del tycoon: cammina; New York, Macron fermato dalla polizia. Il presidente francese telefona a Trump: Liberi la strada?.
New York, Macron bloccato a New York dalla polizia. Il presidente francese chiama Trump: "Ehi, mi liberi la strada?" - Siparietto a New York: l’auto di Emmanuel Macron bloccata dalla polizia per il corteo di Donald Trump. Scrive affaritaliani.it
New York bloccata per il corteo di Trump, Macron chiama il presidente: "Mi liberi la strada?" | VIDEO - Macron resta bloccato tra le vie di New York e chiama il presidente Trump: è quanto avvenuto nella serata di lunedì 22 settembre, al termine dell’assemblea Onu durante la quale il presidente francese ... Scrive tpi.it