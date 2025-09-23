Lautaro Martinez titolare in vista della sfida contro il Cagliari? Il punto

Lautaro Martinez titolare in vista della gara contro il Cagliari? Ecco la situazione in casa Inter Dopo gli impegni con la Nazionale argentina e un fastidioso mal di schiena che lo ha costretto a saltare la prima partita di Champions League, Lautaro Martinez è pronto a riprendersi il suo posto al centro dell’attacco dell’Inter. La . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lautaro Martinez titolare in vista della sfida contro il Cagliari? Il punto

Inter, adesso Lautaro è recuperato: a Cagliari partirà titolare - La settimana quasi vuota, senza partite nel mezzo, è accolta come una benedizione da Lautaro Martinez, che ieri si è allenato con il sorriso ad Appiano dopo parecchi giorni problematici. Da gazzetta.it

Lautaro Martinez, brutte notizie dall’Argentina: Chivu preoccupato in vista di Juve-Inter - Non arrivano buone notizie per l'Inter in vista del big match contro la Juventus. Riporta spaziointer.it