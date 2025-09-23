Si tratta di uno dei tempi più dibattuti e divisivi, visti i costi proibitivi che comporta effettuare un'operazione del genere: ecco cosa c'è da sapere prima di pensare di riscattare gli anni della propria laurea. Il tema è emerso con forza negli ultimi giorni a causa del fatto che è in fase di discussione una proposta mirata a ridurre ulteriormente i costi e rendere la procedura accessibile a una più ampia platea di contribuenti. Di cosa si tratta. Quando si parla di riscatto della laurea, ci si riferisce a quella modalità che consente di recuperare gli anni del proprio corso di studi accademico così da poterli utilizzare a fini pensionistici: ovviamente ciò è possibile farlo solo qualora si sia arrivati fino al conseguimento del titolo ed esclusivamente per gli anni effettivi previsti dal punto di vista istituzionale (quindi esclusi tutti quelli eventualmente da "fuori corso"). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Laurea, ecco i casi in cui è conveniente il riscatto