L’attrice sorprende tutti al party di British Vogue con un look dominatrix provocante ispirato alla lingerie di Dilara Findikoglu

J ulia Fox ha sedotto la notte di Londra con uno dei look più audaci e sexy della settimana. La 35enne attrice e modella ha sfoggiato un outfit che ha attirato parecchio l’attenzione alla festa di British Vogue durante la London Fashion Week. Dopo gli slip macchiati di rosso per il l ancio del brand di cosmetica erotica Mienne, l’autrice di best-seller non ha smesso di osare, sorprendere, infastidire e provocare. Per il party londinese, Fox ha scelto un abito corsetto in pelle nera ispirato alla lingerie di Dilara Findikoglu. Un gioco di cut-out audaci e catene metalliche per un effetto dominatrix che non ha decisamente lasciato spazio all’immaginazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

